5 TL deyip geçmeyin! Cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! 5 TL’nin sağ üst köşesindeki…

"Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum. Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar. Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan dolayı ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.