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    • Ekonomi
    • 05.01.2021 12:13
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    • 05.01.2021 12:23
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    5 TL deyip geçmeyin! Cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! 5 TL’nin sağ üst köşesindeki…

    para haberlerinin ardından birçok kişi ATM’lerden çektiği paralara ve alışverişteki para üstlerine dikkat etmeye başladı. En çok satışa sunulan banknotlar arasında ise 5-10-20-50 ve 100 TL'lik banknotlar yer alıyor. Gelen son dakika haberine göre, ’da yaptığı alışverişin para üstü olarak verilen 5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu 'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen , 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

    DHA

    Van'da yaşayan Sezgin Yılmaz (27), hatalı basım 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı. Yılmaz, alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstünde 5 TL'nin sağ üst köşesindeki 5'in yarısının olmadığını fark ettiğini belirtti.

    Merkez İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde oturan Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti.

    5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

    Daha önce kuaförlük yaptığını, ancak şu an çalışmadığını ifade eden Yılmaz, "Alışveriş yaparken ben basım hatası olan paraya denk geldim. Merkez Bankası'na gittim.

    Basım hatası olan parayı koleksiyonculara götürmemi istediler. Benim de maddi durumum iyi değil."

    "Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum. Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar. Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan dolayı ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.
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    Haberler Ekonomi 5 TL deyip geçmeyin! Cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! 5 TL’nin sağ üst köşesindeki…