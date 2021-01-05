Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak Çarşamba 2021 yayınlandı. Koronavirüs nedeniyle hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Paşabahçe ürünlerinin kaliteliliği ve uygun fiyatları ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu...