Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak Çarşamba 2021 yayınlandı. Koronavirüs nedeniyle hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Paşabahçe ürünlerinin kaliteliliği ve uygun fiyatları ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 OCAK ÇARŞAMBA 2020
Paşabahçe ürünleri
kıyafetler
aksesuarlar
kitap çeşitleri
teknolojik ürünler
telefon tutucu
araç içi ürünler
araç ürünleri
ahşap maket ev
ebru başlangıç seti
oyuncak
kavanozlar
oto koltuk seti