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    • Ekonomi
    • 05.01.2021 17:30
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    • 05.01.2021 17:35
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    kataloğu 6 Ocak Çarşamba 2021! ?

    kataloğu 6 Ocak 2021 yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan birbirinden güzel ürünler yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınından dolayı Cuma yerine Çarşamba yayınlanan ? Özellikle Kumtel cam ankastre seti dikkat çekenler arasında yer alıyor. Daha pek çok üründe fırsatlar var, işte güncel ürünler kataloğu…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak Çarşamba 2021! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak Çarşamba 2021 yayınlandı. Koronavirüs nedeniyle hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Paşabahçe ürünlerinin kaliteliliği ve uygun fiyatları ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu...

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 OCAK ÇARŞAMBA 2020

    Paşabahçe ürünleri

    kıyafetler

    aksesuarlar

    kitap çeşitleri

    teknolojik ürünler

    telefon tutucu

    araç içi ürünler

    araç ürünleri

    ahşap maket ev

    ebru başlangıç seti

    oyuncak

    kavanozlar

    oto koltuk seti
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak Çarşamba 2021! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?