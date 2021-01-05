Stratejistlerden Bitcoin tahminleri: 2021'de Bitcoin ne kadar olacak? Bitcoin artacak mı düşecek mi?

Kripto para birimi olarak tanınan ve bunların arasında en popüleri olan Bitcoin'de yaşanan artış grafiği dikkat çekiyor. Birçok kişi için Bitcoin ve türevi kripto para birimleri yeni yatırım aracı olarak görülüyor. Uzmanlar ise Bitcoin'in 2021 yılında nasıl bir grafik çizeceğine dair değerlendirmelerde bulunuyor. Stratejistlere göre 2021 Bitcoin fiyatı 5'e katlanabilir. Bitcoin artacak mı düşecek mi? 2021 Bitcoin ne kadar olacak? İşte Bitcoin hakkında yapılan son tahminler!

BITCOIN NE KADAR OLACAK?

Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki stratejistlerin notunda, Bitcoin'in ETF'ler veya külçe ve sikke olarak altına yönelik toplam özel sektör yatırımını karşılamak için piyasa değerinin bugünkü 575 milyar dolardan 4.6 kat artması gerekiyor. Bu durumda 146 bin dolarlık teorik fiyat ortaya çıkıyor.