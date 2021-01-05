Stratejistlerden Bitcoin tahminleri: 2021'de Bitcoin ne kadar olacak? Bitcoin artacak mı düşecek mi?

Kripto para birimi olarak tanınan ve bunların arasında en popüleri olan Bitcoin'de yaşanan artış grafiği dikkat çekiyor. Birçok kişi için Bitcoin ve türevi kripto para birimleri yeni yatırım aracı olarak görülüyor. Uzmanlar ise Bitcoin'in 2021 yılında nasıl bir grafik çizeceğine dair değerlendirmelerde bulunuyor. Stratejistlere göre 2021 Bitcoin fiyatı 5'e katlanabilir. Bitcoin artacak mı düşecek mi? 2021 Bitcoin ne kadar olacak? İşte Bitcoin hakkında yapılan son tahminler!
BITCOIN NE KADAR OLACAK?
Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki stratejistlerin notunda, Bitcoin'in ETF'ler veya külçe ve sikke olarak altına yönelik toplam özel sektör yatırımını karşılamak için piyasa değerinin bugünkü 575 milyar dolardan 4.6 kat artması gerekiyor. Bu durumda 146 bin dolarlık teorik fiyat ortaya çıkıyor.
BloombergHT'de yer alan habere göre JPMorgan stratejistleri bu görünümün daha fazla kurumsal yatırımı cezbetmesi için Bitcoin'in volatilitesiyle altının volatilitesini yaklaşmasına bağlı olduğunu ve bu sürecin biraz zaman alacağını belirtiyorlar.
"Altının bir alternatif para olarak değerlendirmek Bitcoin'in uzun vadede ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığını ima ediyor." denen notta, buna karşın Bitcoin ve altının volatilitelerinin birbirine yaklaşmasının muhtemelen hızlı olmayacağı ve yıllarca sürebileceği belirtildi.
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 146 bin doların üzerindeki teorik Bitcoin fiyat hedefinin uzun vadeli hedef olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.
Bitcoin hafta sonu tarihte ilk kez 34 bin doları aşmasının ardından Pazartesi günkü işlemlerde yüzde 17 ile Mart ayından beri en sert düşüşünü kaydetti. Geçen yıl fiyatını dörde katlayan piyasa değeri en yüksek kripto parada görülen çalkantı sert fiyat hareketleriyle ünlenmiş olduğunu hatırlatıyor.
Kurumsal yatırımcılar ve Paul Tudor Jones'dan Scott Minerd ve Stan Druckenmiller'a kadar ünlü yatırımcı ya Bitcoin'de alım yaptığı ya da yapabilecekleri yönünde açıklamalarda bulundu. Bazılarının mali ve parasal teşvikin bol olduğu bir ortamda kripto paraların doların zayıflığı ve enflasyon riski karşısında hedge imkanı verdiğini savunmasına karşın, diğerleri perakende yatırımcılar ve trend takip eden quant fonların sürdürülebilir olmayan bir balonu şişirdiğini düşünüyor.
JPMorgan şimdilik Bitcoin için bazı olumsuzluklar görüyor. Spekülatif uzun pozisyonların biriktiğini gösteren indikatörler ve köpük oluşmuş olabileceğini işaret eden küçük miktarda Bitcoin taşıyan yatırım cüzdanlarının artması bu olumsuz durumlar arasında...
Yeni yılın başında değerleme ve pozisyon durumunun Bitcoin için çok daha zorlayıcı bir duruma geldiği belirtilen stratejist notunda şu ifadeye yer veriliyor:
"Mevcut spekülatif çılgınlığın Bitcoin'in fiyatını 50 bin - 100 bin dolar arasındaki piyasa görüşüne doğru itebileceğini ihtimal dışı bırakmamakla birlikte, bu fiyat seviyelerinin sürdürülemez olacağına inanıyoruz."
Bitcoin Tokyo saatiyle 12.40'ta yüzde 3.3 yükselişle 32,056 dolar oldu. Bloomberg Galaxy Crypto Endeksi yüzde 1.8 yükseldi.
BITCOIN NEDEN ARTAR, NEDEN DÜŞER?
Arz ve talep, bitcoin fiyatlarının değişikliğe uğramasındaki en önemli nedendir, ancak bazı ek faktörler arz ve talebi etkileyerek bu kripto paranın fiyatını aşağıya ya da yukarıya çekmektedir. Başka bir deyişle, bu varlıkta fiyat sadece piyasa katılımcılarının ödemeye istekli oldukları fiyatlarla belirlenir.
Örneğin, piyasadaki daha fazla insan bitcoin satın almak istiyorsa, fiyat (değer) artacaktır. Daha fazla insan bitcoin satmak istiyorsa da fiyat düşecektir. Bu insanların alım satım kararları da aşağıdaki ek faktörlere göre şekillenmektedir.
Bitcoin dalgalanması, bir dereceye kadar, toplam para birimine büyük oranda sahip olanlar tarafından gerçekleştirilir.
Bitcoin'in hacmi küçük bir hisse senedi stoğunu andırdığından, para birimi büyük şirket sahiplerine opsiyon değeri sağlamak için gerekli olan kitlesel pazarın benimsenmesini sağlayacak oranlara ulaşmamıştır.
Güvenlik ihlalleri ile ilgili haberler, yatırımcıların tepkisine sebep olur [Aslına bakarsak bitcoin dediğimiz doğrudan güvenlik anlamına geldiği düşünüldüğü için güvenlik sorunları da fiyat düşüşlerine doğrudan sebep olması çok doğaldır.]. Bitcoin topluluğu, güvenlik açıklarını ortaya çıkardığında ki bunun amacı açığın bir an önce yine topluluk tarafından kapatılmasıdır, bu Bitcoin'in değerini düşüşe getirebilecek nedenlerdendir.
Bitcoin geliştiricileri sağlam çözümler üretmek için güvenlik kaygılarını kamuoyuna göstermelidir. 1 Nisan 2014'te Google güvenlik ekibinden Neel Mehta tarafından bildirilen son OpenSSL güvenlik açıkları ve Heartbleed vakası, takip eden aylarda Bitcoin'in ABD Doları karşısındaki değerinde yaklaşık %10'luk bir düşüş ile aşağı yönlü bir etki yapması da buna örnek bir olay olarak nitelendirilebilir.
Bitcoin fiyatı, protokol tasarımının bir bütün olarak güven seviyesini yansıtır. O zaman, güvenlik ihlalleriyle ilgili haberlerle birlikte Bitcoin'in değerinin dalgalanması doğal olur.