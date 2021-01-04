Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Hangi çalışan ne kadar AGİ alacak? soruları yeni yılın gelmesiyle birlikte merak konusu oluyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret ve AGİ zam oranları dördüncü ve son toplantı neticesinde belirlenmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını tamamlayarak yeni yılda uygulanacak zam oranını açıklamıştı. Asgari ücret 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak duyuruldu. İşte 2021 AGİ dahil maaş hesaplama tablosuna dair bilgiler

ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayından itibaren çalışanlara çalıştıkları iş yerleri tarafından maaş gününe göre ödenmeye başlanacak.

İşte AGİ 2021 tablosu hakkında bilgiler;