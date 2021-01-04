BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünler geçen hafta duyuruldu. BİM'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Avon Parfüm Edt. Kadın Secret Attitude, Aytaç Şipşak Piliç Kokteyl Sosis, Avon Erkek Saç ve Vücut Şampuanı, Cire Aseptine 3 Aşamalı Maske Kiti, Gliss Saç Bakım Kremi, Tırnak Bakım Seti 3'lü, Belinno Beşler Nostalji Dana Kangal Sucuk, Mega Havlu, Amasya Et Yemeklik Pastırma ve Sek Kakaolu Protein Süt dikkat çekeceğe benziyor. İşte BİM'de haftanın ürünleri
BİM 5 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Kırlangıç Ayçiçek Yağı
• 4 Lt
Beşler
Nostalji Dana Kangal Sucuk
• 300 g
Peysan
Dilimli Koyun/Keçi Klasik Beyaz Peynir
• 450 g
Polonez
Hindi Parça Etli Salam
• 110 g
Aytaç
Şipşak Piliç Kokteyl Sosis
• 170 g
Pınar Multisüt
Vanilyalı Süt
• 500 ml
Avon
Erkek Saç ve Vücut Şampuanı
• Adaçayı ve Sandal Ağacı
• 250 ml
Capitol
Şampuan
• 500 ml
Gliss
Saç Bakım Kremi
• 200 ml
Gloss
Nostalji Toka
Pofu
Tuvalet Kağıdı
• 2 katlı
Feast
Küp Soğan
• 450 g
bim 5 ocak 2021 salı aktüel kataloğu