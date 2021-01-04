ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri bu hafta marketlere gidecek olan ve fırsatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Solo 32'li Tuvalet Kağıdı, Addison Ekran Temizleyici Sprey, Mintax 100'lü Hepsi Bir Arada Tablet ve Asonic 20.000 mAh Powerbank ön planda yer alıyor.

ŞOK 6 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ