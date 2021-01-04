Terk edilen dokuz uçak açık ihale usulü satışa çıkıyor

Tarhan Tower Airlines'a ait MD-82 tipi iki uçak da 300'er bin liraya satışa sunulacak. TC-CHY tescilli Piper tipi uçak 80 bin TL'ye, TC-MHK tescilli Chessna tipi uçak ise 30 bin TL'ye satılacak. Saga Airlines'e ait Airbus 310 tipi uçağı için ise belirlenen fiyat da 500 bin TL.



HURDAYA ÇIKTI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçakların hurdaya çıkarılarak satılabilmesi için yasal düzenleme yapmıştı. Tebliğ edilmesine rağmen sahipleri veya işleticileri tarafından bulunduğu havaalanından kaldırılmayan uçakların, hurda olarak satışının yapılacağı karara bağlanmıştı.