Milyonlarca emekli için beklenen gün geldi. Emekliler için ocak zammı oranı bugün belli oldu. Bu yıl emekliler için 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Zam ile birlikte güncel emekli maaşı ne kadar oldu? İşte emekli maaşları hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 2008'de yürürlüğe giren, "sosyal güvenlik reformu"nun ardından 6 aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranında artırılıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
EMEKLİYE NE KADAR ZAM VERİLDİ?
Milyonlarca memur ve emekliye verilecek olan zam oranı saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon oranına göre belli olacak. Enflasyon oranıyla birlikte emekli ve memurların yeni maaşları da netleşecek.
MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE OLUR?
Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.
Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
EMEKLİLERE MAAŞLARI ZAMLI ÖDENECEK
12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da bugün belli olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyarken, buna göre yeni gelirler şöyle olacak:
EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 3.978 TL
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.
3 AYRI DÖNEMDE HESAPLANIYOR
İşçi emeklilerinin maaşında, 2000 öncesi, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası yapılan üç ayrı hesaplama birleştirilecek bugünkü aylıklar hesaplanıyor.
2000'den önceki çalışma süreleri için memur maaş katsayısı, gösterge ve aylık bağlama oranı çarpılıyor. Bu dönemde aylık bağlama oranının nispeten yüksek olması nedeniyle, 2000 öncesi dönemdeki çalışmaların emekli aylığına yansıması olumlu oluyor, bu dönemdeki çalışma süresi ne kadar uzunsa, maaşa o kadar pozitif yansıyor. 2000'den sonraki dönemler için dikkate alınan "ortalama aylık kazanç", işçinin prime esas kazançlarının, emeklilik istenen tarihe kadar güncelleme katsayısı ile güncellenmesiyle hesaplanıyor.
1 Ekim 2008 sonrası ise, 2000'li yıllardan beri yüzde 75'ten aşağı düşürülen aylık bağlama oranının yüzde 50'ye kadar düştüğü dönem olarak dikkat çekiyor. 2008'deki düzenlemenin ardından aylık hesabında da milli gelirdeki artışın yüzde 100'ü yerine yüzde 30'unun dikkate alınmasıyla, aylıklarda düşüş yaşandı.