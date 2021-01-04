Emekli zammı ve memur zammı ne olacak merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 Aralık enflasyon oranının açıklanması büyük bir heyecanla bekleniyor. TEFE-TÜFE 2020 memur, memur emeklisi (SSK VE BAĞKUR) sözleşmeli personel memur maaşı hesaplama yöntemi arama motorlarında oldukça merak ediliyor. 2021 yılının beklenen en kritik verisi açıklandı. TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2020 enflasyon rakamları ile beraber BAĞKUR emeklisi, SSK emeklisi, memur ve memur emeklileri ile sözleşmeli personel için ödenecek olan 2021 enflasyon farkı maaş zammı oranı da kesinleşti. 2021 enflasyon farkı maaş zammı oranı haberimizde...
TÜİK resmi internet üzerinden yapılan son dakika açıklamasında Aralık 2020 enflasyonuna şu şekilde yer verildi:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.
ÖNCEKİ AYLARIN ENFLASYONU
2020 yılının ikinci 6 aylık TÜFE rakamları şu şekilde:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86
Eylül ayı TÜFE: 0,97
Ekim ayı TÜFE: 2,13
Kasım ayı TÜFE: 2,30
Aralık ayı TÜFE: 1,25
Toplam TÜFE: 8,09
MEMURLARIN ENFLASYON FARKI VE MAAŞ ZAMLARI
Toplam TÜFE'ye baktığımızda 8.09 geldiği görüldü. Memurlar ise yüzde 3 toplu sözleşme zammı alacak. Enflasyon farkı ise 4.09 oldu. Yüzde 3 ile 4.36'lık oranları topladığımızda memurlar Ocak 2021 'de yüzde 7.36 maaş zammı alacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI
6 aylık enflasyon yüzde 8,365 oldu. İlk 6 aydaki rakamlara göre, memur, sözleşmeli personel ve emekliler için yüzde 4,365 enflasyon farkı oluştu. Memurlar 7.36, emekliler ise 8.36 'lık maaş zammı alacak.
En düşük emekli maaşı olan 1586 lira, yüzde 8.36 'lık zamla birlikte 1718 lira olacak.
2115 lira olan emeklinin maaşı ise yüzde 8.36'lık zamla birlikte 2291 lira olacak.
TEFE TÜFE HESAPLAMASI
Tüfe için, hesaplamaya önce yurt içinde hanelerin mallar için ödediği fiyat alınarak başlanıyor. Bu yapılan harcamaların toplam harcamalardaki konumu belirleniyor. Belirli dönemler alınarak artış miktarları ortaya koyulur. Bu harcamalar üzerinde beş tane bölge belirlenir. Bu bölgelerde 16 şehir üzerinden yola çıkılarak hesaplamalar yapılır. Tefe de sektör ürünlerinde meydana gelen fiyat değişimi hesaplanır. Tüfe verilerinin tefeye göre yüksek olması bir enflasyon olayının belirtisidir. Tüfe ve tefe oranları belirlenerek kiralara ne oranda zam yapılacağı belirleniyor. Bu zaman oranlarının her seneni başında verildiğini bilmekteyiz.
TEFE TÜFE FARKLARI NEDİR?
Bu iki kelime genellikle hepimizin karıştırdığı iki kavramlar. İki kelimenin beraber kullanılması bir kavram karışıklığına yol açabiliyor. Tefe fiyatlar konusunda maliyet unsurlarını göstermektedir. Tüfe ise fiyatlarda meydana gelen yükselmenin talep tarafını ortaya koyuyor. Tefe, tüfeye göre daha kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Bu iki veri de aynın üçüncü günleri vatandaşların bilgisine sunuluyor