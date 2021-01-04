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    • 04.01.2021 10:08
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    ! Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihini duyurdu: 8 Ocak'ta başlıyor

    haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , aralık ayına ilişkin yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

    AA
    Bakan o ödemelerinin tarihini duyurdu: 8 Ocak'ta başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

    Selçuk, yazılı açıklamasında, destek ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

    Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildiren Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

    Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihini duyurdu: 8 Ocak'ta başlıyor