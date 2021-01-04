SGK müjdeyi verdi! 3 bankayla imzalar atıldı! Aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vadeyle sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 31 Mart'a kadar kredi kullanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolüne" imza atıldı. İşte detaylar...

İMZALAR ATILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolüne" imza atıldı.