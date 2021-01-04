Dolar ve euro alış satış fiyatları yeni yılın ilk işlem gününün kapanış saatleriyle birlikte merak konusu oluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3690 liradan, avro 9,0320 liradan haftaya başladı. 2020'nin son işlem günü, kapanışta doların satış fiyatı 7,4310 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1200 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Ocak canlı döviz kurları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 454 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 453 bin 700 lirayı, en yüksek ise 458 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 454 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 6 milyon 696 bin 627,04 lira, işlem miktarı ise 2.195,63 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 26 milyon 526 bin 837,73 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, yeni yılın ilk işlem gününe alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,82 artışla 403,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,80 yükselişle 13.828 oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,03 artışla 6.590 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 yükselişle 5.619 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 8,145 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,60 artarak 22.360 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 0,23 primle 1,23 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları ve ekonomik destek paketlerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini kaydetti.
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında yeni yılın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal uygulamasının öngörüldüğünü söyledi.
Bu gelişmenin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek günü 27.258 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 102,9 seviyelerine indi.
Japonya dışında kalan Asya borsalarında ise pozitif bir havanın hakim olduğu görüldü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artışla 3.503 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,5 yükselişle 2.945 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 48.134 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kazançla 27.473 puanda seyrediyor.
ALTIN VE PETROL YENİ YILA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi gelen açıklamaların etkisiyle 53 doları aşarken, altın fiyatları da, evrim geçirmiş koronavirüsün giderek daha çok sayıda ülkede görünmesinin etkisiyle 1,920 doları da aştı.
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Pazar günü yaptığı bir açıklamada, küresel petrol talebinin 2021 yılında, mevcut "geri vitesten, ileri vitese geçeceğini" vurguladı.
OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun bugün düzenlenecek Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısına hazırlık için toplanan Ortak Teknik Komite (JTC) toplantısında konuşan Barkindo, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.9 milyon varil artışla günde ortalama 95.9 milyon varile yükseleceğini söyledi.
OPEC+ Aralık ayındaki toplantısında Ocak'tan itibaren petrol üretimini günlük 500,000 varil artırma kararını almıştı. Bugünkü toplantıdan Şubat üretim düzeyine ilişkin karar bekleniyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 2.57 artışla 53.05 dolar,
- Batı Teksas yüzde 2.47 artışla 49.80 dolar,
- altın yüzde 1.35 artışla 1,923.26 dolar,
- gümüş yüzde 2.72 artışla 27.10 dolar,
- bakır yüzde 0.84 düşüşle 7,753.50 dolar,
- platin yüzde 2.23 artışla 1,094.66 dolar,
- paladyum yüzde 0.38 artışla 2,465.25 dolar düzeyindeydi.