Dolar ve euro alış satış fiyatları yeni yılın ilk işlem gününün kapanış saatleriyle birlikte merak konusu oluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3690 liradan, avro 9,0320 liradan haftaya başladı. 2020'nin son işlem günü, kapanışta doların satış fiyatı 7,4310 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1200 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Ocak canlı döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?