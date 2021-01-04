Bee Coin nedir? Bee Network saadet zinciri mi? Bee Network ne demek?

Bee Network nedir? Bee Network ne demek? Bee Coin nedir sorularının cevabı merak ediliyor. Yalnızca davetiye kodu ile giriş yapabileceğiniz kapalı bir sisteme sahip olan Bee Network'ün ne olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Bee Coin ne demek? Bee Coin nedir? İşte yanıtı!

BEE NETWORK NEDİR?

Bee Network, kullanıcıların cep telefonundan madencilik yapabileceği bir kripto para birimi olan Bee'yi kazanmaları için oyunlaştırılmış bir deneyim sağlayan yeni bir blockchain sistemidir. Madenci, Davetçi ve Doğrulayıcı rollerini oynayarak, Bee oyuncuları Bee ödülleri kazanırlar.