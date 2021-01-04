Emekli zammı ve memur zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık 2020 enflasyon rakamlarına göre yapılacak olan zam oranları da netlik kazanacak. Emekli için 2021 kazanç takvimi netleşti. Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Temmuz'dan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak. Peki bu artışlarla birlikte emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşları hakkında tüm detaylar! Emekliler, aylıklarına yapılacak zammı öğrenmek için bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
EMEKLİYE NE KADAR ZAM VERİLDİ?
6 aylık enflasyon yüzde 8,365 oldu. İlk 6 aydaki rakamlara göre, memur, sözleşmeli personel ve emekliler için yüzde 4,365 enflasyon farkı oluştu. Memurlar 7.36, emekliler ise 8.36 'lık maaş zammı alacak. En düşük emekli maaşı olan 1586 lira, yüzde 8.36 'lık zamla birlikte 1718 lira olacak.
MEMUR ZAMMI
Toplam TÜFE'ye baktığımızda 8.09 geldiği görüldü. Memurlar ise yüzde 3 toplu sözleşme zammı alacak. Enflasyon farkı ise 4.09 oldu. Yüzde 3 ile 4.36'lık oranları topladığımızda memurlar Ocak 2021 'de yüzde 7.36 maaş zammı alacak. Emekliler ise toplam TÜFE oranında yüzde 8.36 oranında zam alacak
3 AYRI DÖNEMDE HESAPLANIYOR
İşçi emeklilerinin maaşında, 2000 öncesi, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası yapılan üç ayrı hesaplama birleştirilecek bugünkü aylıklar hesaplanıyor.
2000'den önceki çalışma süreleri için memur maaş katsayısı, gösterge ve aylık bağlama oranı çarpılıyor. Bu dönemde aylık bağlama oranının nispeten yüksek olması nedeniyle, 2000 öncesi dönemdeki çalışmaların emekli aylığına yansıması olumlu oluyor, bu dönemdeki çalışma süresi ne kadar uzunsa, maaşa o kadar pozitif yansıyor.
2000'den sonraki dönemler için dikkate alınan "ortalama aylık kazanç", işçinin prime esas kazançlarının, emeklilik istenen tarihe kadar güncelleme katsayısı ile güncellenmesiyle hesaplanıyor.
1 Ekim 2008 sonrası ise, 2000'li yıllardan beri yüzde 75'ten aşağı düşürülen aylık bağlama oranının yüzde 50'ye kadar düştüğü dönem olarak dikkat çekiyor. 2008'deki düzenlemenin ardından aylık hesabında da milli gelirdeki artışın yüzde 100'ü yerine yüzde 30'unun dikkate alınmasıyla, aylıklarda düşüş yaşandı.