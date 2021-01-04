Emekli zammı ve memur zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık 2020 enflasyon rakamlarına göre yapılacak olan zam oranları da netlik kazanacak. Emekli için 2021 kazanç takvimi netleşti. Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Temmuz'dan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak. Peki bu artışlarla birlikte emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşları hakkında tüm detaylar! Emekliler, aylıklarına yapılacak zammı öğrenmek için bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...