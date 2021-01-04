4 Ocak 2021 memur ve emekli maaşı zammı son dakika ne kadar oldu? Sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Ücret zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki senenin Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşmişti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi gidişatı ortaya çıktı. Toplu kontrat gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak ücretlerine yüzde 3 zam olacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. 12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...