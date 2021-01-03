İstanbul'da aidat fiyatları kiraları geçti! Rakamlar şoke etti

KİRACI MI ÖDER EV SAHİBİ Mİ?

Kimi zaman site yönetimi tarafından yapılan bir harcama 'Bunu ev sahibi ödeyecek kiracı mı?' sorusunu beraberinde getiriyor. Bu sorunun yanıtını ise yapılan harcamaların içeriği belirliyor. 'İşletme bütçesi' çalışanların maaşı, ortak alan gideri gibi unsurları içeriyor ve bu giderler kiracıya ait. 'Yatırım bütçesinden' gelen masrafları kiracı değil ev sahibinin ödemesi gerekiyor. Asansörün değiştirilmesi, binanın boyanması, demirbaş alımı gibi kalemler yatırım bütçesine giriyor. Kiracıların Denetim Kurulu'ndan bu bütçeleri isteme hakkı var. Öte yandan sitenizde yapılması istenen yenilik çok masraflı veya lüks ise veya sadece bazı kat maliklerinin kullanımına ilişkin ise diğer kat maliklerinin bu gidere katılması zorunluluğu yok. Örneğin site içerisinde bebek bakım odası yapılmak istenmesi halinde çocuğu olmayan kat maliklerinin bu gidere katılması zorunlu değil. Tüm bunların yanında aidatını ödemeyenler hakkında yönetici veya diğer maliklerden her biri dava açabileceği gibi icra takibi de yapabilir. Aidat ödememe halinde özel bir gecikme tazminatı hesabı da işler ve ödenmeyen aidatlar için aylık yüzde 5 gecikme tazminatı da alınır.