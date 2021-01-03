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    • Ekonomi
    • 03.01.2021 10:06
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    • 03.01.2021 10:19
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    SON DAKİKA: Yarın saat 10:00'da belli olacak! Memur ve emekli ı mı ne kadar olacak?

    Emekli ve milyonlarca kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. verilerini yarın açıklayacak. Bununla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin ına yılın ilk yarısında yapılacak oranı da netlik kazanacak. Peki, Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

    Milyonları ilgilendiren karar! Yarın değişiyor...

    Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 Aralık ayı enflasyonunu yarın saat 10.00'da açıklayacak.

    Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

    5 aylık enflasyon yüzde 7,02

    Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, 2020 Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti.

    Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak.

    Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

    Emeklilere maaşları zamlı ödenecek

    12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazanacak.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Yarın saat 10:00'da belli olacak! Memur ve emekli maaşı 2021 zammı ne kadar olacak?