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    • Ekonomi
    • 04.01.2021 10:37
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    • 04.01.2021 10:37
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    9/1 maaş zamları kaç TL oldu? İşte en düşük ve en yüksek memur ve maaşları...

    9/1 maaş zamları kaç TL oldu? enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte vazifedeki memur ücretlerine ne kadar zam yapılacağı belirli oldu. Enflasyona göre memurların ücretine yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur leri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor. İşte en düşük ve en yüksek memur ve emekli maaşları...

    Memur 9/1 maaş zamları kaç TL oldu? İşte Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur ve emekli maaşları...

    Memur 9/1 maaş zamları kaç TL oldu? Milyonlarca memur enflasyon farkından gelecek olan zamma odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor. İşte 2021 Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur ve emekli maaşları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    15 OCAK'TA ALINIYOR

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

    DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

    Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

    1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Aralık zamları yer alıyor.

    İşte 2021 Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur ve emekli maaşları...

    İşte 2021 Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur ve emekli maaşları...

    İşte 2021 Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur ve emekli maaşları...

    İşte 2021 Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur ve emekli maaşları...
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