Memur 9/1 maaş zamları kaç TL oldu? Milyonlarca memur enflasyon farkından gelecek olan zamma odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor. İşte 2021 Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur ve emekli maaşları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...