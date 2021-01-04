TOGG'un ilk sahipleri belli oldu: Yerli otomobil 142 büyükelçiye





KONTEYNER ÜRETİMİ BAŞLAYACAK

İhracatçılarımız konteyner bulmakta sıkıntı çekiyor. Dünyadaki konteyner piyasası Çin'in elinde. Eğer Uzakdoğu'dan bu tarafa konteyner gelirse onlar da boş konteyneri doldurup ihracat yapabiliyorlar. Şimdi grupları bir araya getiriyoruz. Konteyner üretmek üzere inisiyatif başlatıyoruz. Yeter ki bizim ihracatçımız da konteyner ihtiyacı olduğunda konteyner bulabilsin.



HAMMADDE SORUNUNA ÇÖZÜM

Hammadde sıkıntısı birkaç farklı sektörden geldi. Demir-çelik, ağaç, sunta sektöründe şikâyetler var. Üreticileri bir araya getirip sorunları çözmek istiyoruz. Demir-çelikte global piyasalardan kaynaklı anormal fiyat artışı var. Kur maliyetleri etkili, 240 dolarlarda olan hurda fiyatları 480 dolara çıkmış. Her dönem fırsatçılar olacaktır. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bu geçici bir süreç, yeter ki art niyetli olanları ayıralım, üreticiyi mağdur etmeyecek dengeyi kuralım. Sektörlere yazı yazdık; demir çelikle ilgili sıkıntısı olanlar bildirsin diye. Olağanüstü zamanlarda olağanüstü tedbirler almak durumundayız.