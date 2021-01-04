Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu. Peki, gümüş gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Ocak Kapalıçarşı gümüş fiyatları

GÜMÜŞ GRAM FİYATI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,54

SATIŞ(TL) 6,55