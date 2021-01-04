İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ VAR MI?

DHA'nın haberine göre pandemi nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarına ek olarak ikinci el otomobil piyasasına da etki etti. Artan talep ile kimi ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı görüldü. Fakat sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düştü. Galericiler de araba almanın tam zamanı olduğunu belirtti.

Açıklamalarda bulunan ikinci el araç alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu, "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi. İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32 "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" şeklinde konuştu.