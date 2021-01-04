Bankalarda çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşları ilgilendiren kararlar geçtiğimiz ay alınmış ve çalışma saatleriyle ilgili değişiklik mesaj yoluyla tüm banka müşterilerine gönderilmişti. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı bankalar çalışma değiştirdi. Banka şubelerinde işlem yapacak olan yüz binlerce vatandaş koronavirüs salgını nedeniyle bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Son olarak ise Ziraat Bankası, Halkbank ve İş Bankası mesaj yoluyla şubelerde yeni çalışma saatlerini duyurmuştu.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...