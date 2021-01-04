Sıfırlandıysa derhal itiraz edebilirsiniz! Bugünle birlikte değişiyor! Vakıfbank, Halkbank, TEB, ING Bank...

Aydın Ağaoğlu, insanların yıl boyunca bonusları harcamanın aklına gelmediğini belirterek, "Tüketicinin elde ettiği puanlar onların kazanmış olduğu haklarıdır. 'İki ay sonra sileceğim, yıl sonunda sileceğim' gibi mesajlar geliyor ama bunları hukuki bir dayanağı yok" açıklamasını yaptı.