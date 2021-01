Alışveriş sepetinden rahatlık çıktı

dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, hayatımızın her alanını etkiledi. Evde geçirilen vaktin artması, tüketim harcamalarında etkisini gösterdi. Pandemi sürecinde ev ve spor giyim ürünlerine talep arttı. Pijamaların, eşofmanların satışı hızlandı. Bazı markalar pandemi sürecinde bu alandaki ürün yelpazesini artırırken, bazı markalar da koleksiyonlarına ev ve spor giyimi ekledi. Pijama, eşofman gibi ürünlerde her bütçeye göre seçenek bulunuyor.dada eşofman altı var. Mağazalardadada eşofman takımı satın almak mümkün.HOUSE OF SILKPİJAMA ÜST: 1.399 TLPİJAMA ALT: 1.199 TLKOTONEŞOFMAN ALTI: 79,99 TLSKINPİJAMA ÜSTÜ: 530 TLPİJAMA PANTOLON: 1.200 TLKOTONEŞOFMAN ALTI: 44,99 TLLC WAIKIKIPİJAMA TAKIMI: 59,99 TLSWEATSHIRT: 59,99 TLEŞOFMAN ALTI: 39,99 TLLC WAIKIKISWEATSHIRT: 89,99 TLBALMAINEŞOFMAN ÜSTÜ: 9.450 TLEŞOFMAN ALTI: 11.250 TLBRUNELLO CUCINELLITİŞÖRT: 7.950 TLEŞOFMAN ALTI: 12.750 TLBOTTEGA VENETAEŞOFMAN ÜSTÜ: 15.750 TLEŞOFMAN ALTI: 14.750 TL