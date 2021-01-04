2021 yılı vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Kimsenin bilmediği bu ödemeler için başvuru şartları neler?

Emekli olmayan, engeli olan ve 65 yaş üzerinde olan vatandaşlar için pek çok kişinin bilmediği iki ödeme sonucunda aylık 2.283 lira ödeme almak mümkün. 2020 yılı Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaşlılık aylıklarına uygulanacak olan 2021 yılı maaş tutarı da belli oldu. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2021? Yaşlılık aylıkları ne zaman yatacak? Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç vatandaşlarının hayatlarını sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli kanunlar veya yönetmelikler çıkarırlar. Bu hususta sosyal devlet anlayışının en güzel örneği olan Türkiye Cumhuriyeti, 65 yaşını tamamlayıp emekli olamayan vatandaşlarını asla yalnız bırakmıyor. Bu doğrultuda 65 yaş aylığı olarak ifade edilen maaş verilir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
65 YAŞ MAAŞI NE KADARDIR?
SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. 2020 yılında 711,50 TL olan 65 yaş aylıkları da 2021 yılında 761,02 liraya çıkacak.
Yaşlılık aylıkları, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre vatandaşlara ödenmektedir. İşte ödeme günleri:
- Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5'inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6'ıncı günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7'inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.
KİM ALABİLİR?
65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her Türk vatandaşı gibi sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI
65 yaşını tamamlamışsanız,SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak ifade edilen sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemesi yapmıyorsanız ve bu kurumlardan maaş almıyorsanız,Muhtaçlık sınırının altında bir geliriniz varsa başvuru yapabilirsiniz.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvuru şartlarına sahipseniz ikametinizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabilirsiniz.
Bu vakıf illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde yer alır.Başvurunuzu şahsen yapmanız gerekiyor. Ayrıca kanuni temsilcinize vereceğiniz vekaletname ile de başvuru yapabilirsiniz.Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi amacıyla e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunuyor.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başvurunuzdaki bilgiler çerçevesinde titizlikle yaptığı inceleme sonucunda size muhtaçlık belgesi düzenliyor. Aldığınız muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacağınız başvuru sonrasında 65 yaş aylığınız tahsis edilmiş olunuyor.
HANGİ AYLARDA NASIL ÖDENİR?
65 yaş aylığını almaya hak kazandıysanız ilk maaşınızı ikamet ettiğiniz yerdeki Ziraat Bankası ya da PTT'den alabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz bir banka hesabına ödemeleri yönlendirme şansına sahipsiniz. Ayrıca önceden üç ayda bir olarak verilen bu ödeme, bir süre önce aylık olarak verilmeye başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar 65 yaş maaşlarını aylık olarak çekebiliyorlar.
Yaşlılık Aylığının Yanı Sıra Evde Bakım Desteği Ödemeleri de Veriliyor!
Yüzde 50 ve üzerinde engele sahip olan vatandaşların evde bakımlarının gerçekleştirilmesi için aylık bazı ödemeler yapılır. Bu ödeme miktarı ise 1.460,71 lira olarak belirlendi. Bu destekten faydalanmak için hane içinde yaşayan kişi sayısının 1.402 liradan az gelire sahip olmaları gerekmektedir. Bu ödemeyi almak için de 65 yaşını doldurmuş olmak ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak gerekmektedir.