2021 yılı vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Kimsenin bilmediği bu ödemeler için başvuru şartları neler?

Emekli olmayan, engeli olan ve 65 yaş üzerinde olan vatandaşlar için pek çok kişinin bilmediği iki ödeme sonucunda aylık 2.283 lira ödeme almak mümkün. 2020 yılı Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaşlılık aylıklarına uygulanacak olan 2021 yılı maaş tutarı da belli oldu. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2021? Yaşlılık aylıkları ne zaman yatacak? Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç vatandaşlarının hayatlarını sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli kanunlar veya yönetmelikler çıkarırlar. Bu hususta sosyal devlet anlayışının en güzel örneği olan Türkiye Cumhuriyeti, 65 yaşını tamamlayıp emekli olamayan vatandaşlarını asla yalnız bırakmıyor. Bu doğrultuda 65 yaş aylığı olarak ifade edilen maaş verilir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...