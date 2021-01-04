ENFLASYON ORANINA GÖRE ZAMLI MAAŞ ALINIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Yapılacak kesin zam oranı cuma günü belli olacak.