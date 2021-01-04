2021 Ocak ayı itibariyle SGK ve Bağ-Kur işçi, memur emeklisi maaş zamları belli oldu. Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında maaşlarına zam aldı. Memurlar enflasyon zammı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 4 Ocak'ta açıklayacağı Aralık enflasyon rakamlarına çevirdi. 2021 Ocak ayı itibariyle en düşük (işçi, memur) emekli maaşı ve en yüksek SGK, Bağ-Kur (işçi, memur) emekli maaşları açıklandı. İşte 2021 yılında ödenecek olan işsizlik maaşları, ve en düşük, en yüksek SGK, Bağ-Kur maaşları ve maaş zamları.. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2021 YILI SGK, BAĞ-KUR EMEKLİ (İŞÇİ MEMUR) MAAŞLARI BELLİ OLDU
Memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapıldı
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarının yanı sıra enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIYOR?
Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
ENFLASYON ORANINA GÖRE ZAMLI MAAŞ ALINIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Yapılacak kesin zam oranı cuma günü belli olacak.
EK ÖDEME ZAMMI YAPILACAK MI?
Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.