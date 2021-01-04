Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nce yapılacak gayrimenkul değerlemelerine esas teşkil edecek 2021 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına ekinde yer alan listede, değerleme ücretleri, söz konusu gayrimenkulün niteliğine göre 791 TL ile 7 bin 537 TL arasında değişiyor.

SPK kararında, belirlenen ücretlerin asgari nitelikte olduğu ve taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücretin belirlenebileceği belirtildi.