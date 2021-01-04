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    • Ekonomi
    • 04.01.2021 09:15
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    • 04.01.2021 09:15
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    'dan önemli karar! 2021'de gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi belli oldu

    kararına göre 2021'de gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre gayrimenkulun niteliğine göre 791 TL ile 7 bin 537 TL arasında değişiyor.

    SPK'dan önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

    (), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nce yapılacak gayrimenkul değerlemelerine esas teşkil edecek 2021 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına ekinde yer alan listede, değerleme ücretleri, söz konusu gayrimenkulün niteliğine göre 791 TL ile 7 bin 537 TL arasında değişiyor.

    SPK kararında, belirlenen ücretlerin asgari nitelikte olduğu ve taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücretin belirlenebileceği belirtildi.

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    Haberler Ekonomi SPK'dan önemli karar! 2021'de gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi belli oldu