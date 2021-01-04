Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında zam oranının ne kadar olacağını merak ediyordu. 2020 yılı SGK, Bağ-Kur emekli, (işçi, memur) maaşları açıklandı. 2021 yılı SGK işçi işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 yılında SGK, Bağ-Kur işçi, memur emeklileri hangi ek ödemeleri alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. 2021 yeni yılda SGK, Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli, memur maaşları... . Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...