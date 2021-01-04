Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında zam oranının ne kadar olacağını merak ediyordu. 2020 yılı SGK, Bağ-Kur emekli, (işçi, memur) maaşları açıklandı. 2021 yılı SGK işçi işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 yılında SGK, Bağ-Kur işçi, memur emeklileri hangi ek ödemeleri alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. 2021 yeni yılda SGK, Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli, memur maaşları... . Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2021 YILI SGK, BAĞ-KUR EMEKLİ (İŞÇİ MEMUR) MAAŞLARI BELLİ OLDU
Memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapıldı
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarının yanı sıra enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIYOR?
Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
ENFLASYON ORANINA GÖRE ZAMLI MAAŞ ALINIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Yapılacak kesin zam oranı cuma günü belli olacak.
EK ÖDEME ZAMMI YAPILACAK MI?
Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.