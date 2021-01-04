2021 Uzman doktor maaşı ne kadar oldu? Emekli uzman doktor kaç TL maaş alacak?

2021 emekli uzman doktor maaşı ne kadar? Uzman doktor maaşı ne kadar oldu sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Memur ve memur emeklilerinin bu yıl kaç lira maaş alacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamada memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapılacağı belirlendi. Peki uzman doktor maaşı yeni yılda ne kadar? İşte yanıtı!
2021 UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?
ESKİ: 8.675
YENİ: 9.314
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak
Vali 13.818 14835
Genel müdür (1/4) 13.891 14.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839
Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841
Öğretmen (1/4) 5.634 6.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648
Başkomiser (3/1) 7.296 7.833
Polis memuru (8/1) 6.388 6.859
Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314
Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868
Mühendis (1/4) 7.452 8.001
Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038
Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596
Vaiz (1/4) 5.854 6.285
Avukat (1/4) 7.115 7.639
En düşük memur maaşı 4.230 4.542