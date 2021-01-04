2021 Uzman doktor maaşı ne kadar oldu? Emekli uzman doktor kaç TL maaş alacak?

2021 emekli uzman doktor maaşı ne kadar? Uzman doktor maaşı ne kadar oldu sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Memur ve memur emeklilerinin bu yıl kaç lira maaş alacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamada memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapılacağı belirlendi. Peki uzman doktor maaşı yeni yılda ne kadar? İşte yanıtı!