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    • 04.01.2021 12:44
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    2021 maaşı ne kadar oldu? Emekli uzman doktor kaç TL maaş alacak?

    Emekli maaşı ne kadar oldu? 2021 emekli uzman doktor kaç TL maaş alacak? Memur ve emeklilerin merakla beklediği 4 Ocak zam oranları açıklandı. Memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapıldı. Uzman doktorlar ve emekli uzman doktorlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Peki 2021 ne kadar oldu?

    takvim.com.tr
    2021 Uzman doktor maaşı ne kadar oldu? Emekli uzman doktor kaç TL maaş alacak?

    2021 emekli uzman doktor maaşı ne kadar? Uzman doktor maaşı ne kadar oldu sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Memur ve memur emeklilerinin bu yıl kaç lira maaş alacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamada memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapılacağı belirlendi. Peki uzman doktor maaşı yeni yılda ne kadar? İşte yanıtı!

    2021 UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

    ESKİ: 8.675



    YENİ: 9.314

    MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
    UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak
    Vali 13.818 14835
    Genel müdür (1/4) 13.891 14.914
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839


    Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841
    Öğretmen (1/4) 5.634 6.049

    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648
    Başkomiser (3/1) 7.296 7.833
    Polis memuru (8/1) 6.388 6.859


    Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314
    Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868
    Mühendis (1/4) 7.452 8.001

    Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038
    Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596


    Vaiz (1/4) 5.854 6.285
    Avukat (1/4) 7.115 7.639
    En düşük memur maaşı 4.230 4.542
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    Haberler Ekonomi 2021 Uzman doktor maaşı ne kadar oldu? Emekli uzman doktor kaç TL maaş alacak?