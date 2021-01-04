Türkiye otomotiv pazarında son üç yıldır yeni modellerin gelişinde gecikmeler yaşanıyor. 2018 ve 2019'da pazarın daralması nedeniyle birçok yeni modelin Türkiye'ye gelişi ötelendi. Distribütör firmalar lansmanı yapılan modellerini daha önceki yıllarda olduğu Avrupa ile eş zamanlı olarak satışa sunmadı.

2020'de de benzer bir durum yaşandı. Ancak gecikme bu sefer pandeminden kaynaklandı. Koranavirüs nedeniyle fabrikalarda üretimin durması yeni modellerin Türkiye'ye gelişini engelledi. Bu nedenle 2020'de satışa sunulan yeni model sayısı daha önceki yıllara kıyasla düştü.