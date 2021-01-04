Memur 9/1 maaş zamları kaç TL oldu? Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte vazifedeki memur ücretlerine ne kadar zam yapılacağı belirli oldu. Enflasyona göre memurların ücretine yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor. İşte 2021 Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur ve emekli maaşları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...