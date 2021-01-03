Kamu bankaları tarafından 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara verilen temel ihtiyaç kredileriyle ilgili açıklama geldi. Kamu bankalarından çekilen 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz dönem sona erdi. Son başvuruları 1 Haziran günü alınan temel ihtiyaç kredisinde 1 Ocak itibarıyla kredisini çeken tüm vatandaşlar geri ödemelerini yapacak ve 6 aylık geri ödemesiz dönemin ardından 30 ay ödeme yapılıp kredinin geri ödemesi tamamlanacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...