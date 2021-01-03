Kamu bankaları tarafından 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara verilen temel ihtiyaç kredileriyle ilgili açıklama geldi. Kamu bankalarından çekilen 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz dönem sona erdi. Son başvuruları 1 Haziran günü alınan temel ihtiyaç kredisinde 1 Ocak itibarıyla kredisini çeken tüm vatandaşlar geri ödemelerini yapacak ve 6 aylık geri ödemesiz dönemin ardından 30 ay ödeme yapılıp kredinin geri ödemesi tamamlanacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
KREDİ DETAYLARI
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından , 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara sunulan düşük faizli kredide faiz oranı 0.49 olarak açıklandı. İhtiyaç kredisi başlığı altında verilen kredide geri ödemelerin 6 ay yapılmayacağı ve 36 ay vadeye kadar ödemelerin yapılacağına yer verildi. Kredi çekmek isteyen vatandaşlara sunulan imkanlar ise şu şekilde:
- 3 bin lira
- 5 bin lira
- 7 bin 500 lira
- 10 bin lira.
GERİ ÖDEMELERİN HEPSİ BAŞLADI
Kamu bankalarından çekilen 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz dönem sona erdi. Son başvuruları 1 Haziran günü alınan temel ihtiyaç kredisinde 1 Ocak itibarıyla kredisini çeken tüm vatandaşlar geri ödemelerini yapacak ve 6 aylık geri ödemesiz dönemin ardından 30 ay ödeme yapılıp kredinin geri ödemesi tamamlanacak.
6 AY DAHA ERTELENSİN TALEBİ
Pandemide 2. dalganın gelmesi ile Türkiye genelinde yeniden sokağa çıkma yasağı devreye alındı ve yeni kısıtlamalar hayata geçti. Bu nedenle vatandaşlar , geri ödemede güçlük çektiklerini ve kredilerin geri ödemesinin 6 ay daha ertelenmesini istedi.