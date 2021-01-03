36 ay vade! 10.000, 20.000 ve 30.000 TL verilecek! 3 ay geri ödeme yok! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

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10 bin TL için 36 ay vade imkanı…
Bankaların faiz oranları belli oldu. 36 ay vade ile 10 bin TL kredi veren bankaların faiz oranı;
Türkiye iş bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,5
TEB bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,51
İNG bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
QNB Finansbank bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,41
Fibabanka bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
Alternatif bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,60
ICBC bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,69
Şekerbank bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,50
Bankalar tarafından 36 ay vade ile 20 bin TL kredilerin faiz oranı;
Türkiye iş bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,5
TEB bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,51
İNG bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
QNB Finansbank bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,41
Fibabanka bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
Alternatif bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,60
ICBC bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,62
Şekerbank bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,50
10 bin TL için 36 ay vade imkanı…
Bankaların faiz oranları belli oldu. 36 ay vade ile 10 bin TL kredi veren bankaların faiz oranı;
Türkiye iş bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,5
TEB bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,51
İNG bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
QNB Finansbank bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,41
Vakıfbank bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,52
Fibabanka bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
Alternatif bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,60
ICBC bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,69
Şekerbank bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,50
Bankalar tarafından 36 ay vade ile 20 bin TL kredilerin faiz oranı;
Türkiye iş bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,5
TEB bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,51
İNG bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
QNB Finansbank bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,41
Fibabanka bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
Alternatif bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,60
ICBC bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,62
Şekerbank bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,50