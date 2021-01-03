Koronavirüse rağmen hız kesmedi! Türkiye üç ülkeden biri oldu

2020 yılı ihracatımızda en belirleyici sektörlerden biri teknik tekstil sektörüydü. Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan maske ve kişisel koruyucu donanım ürünlerinin hammaddesini oluşturan dokunmamış kumaş, tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ana belirleyen oldu. 2020 yılı Ocak-Ağustos dönemi teknik tekstil ihracatımız 1.8 milyar dolar değerine ulaşarak rekor kırdı. Ocak - kasım döneminde yüzde 55 oranında artan teknik tekstil ihracatımız yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış oldu. 2021'de teknik tekstil sektörümüzün 3 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirmesini hedefliyoruz."

Öksüz, maske ve koruyucu ürünlere talebin gelecek birkaç yılda da aynı seyirde süreceğini, bununla birlikte dünyada yaygın aşılamanın başlamasıyla 2020'de ertelenen dokuma kumaş talebinin bu yıl hızla artacağını, dolayısıyla tekstil sektörü ihracatının rekor kırmasını beklediklerini sözlerine ekledi.