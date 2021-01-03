Netleşti! 1 Şubat itibariyle... SGK, 81 ile yazı yolladı! Emekli maaşlarıyla ilgili flaş karar... Bağ-Kur borçlarında yapılandırma süresi uzadı. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. Borcunu bu ay sildirenlerin 1 Şubat itibarıyla emekli aylıkları başlatılacak. Bağ-Kur kapsamında çalışanların emekli olabilmesi için prim borcunun olmaması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor. Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
SGK TEŞKİLATA YAZI GÖNDERDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu, il ve ilçe teşkilatlarına prim borcu silinenlerin emekli aylığı, ölenlerin hak sahiplerinin taleplerinin değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yazısı gönderdi. 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla ödenmeyen prim borçlarının iki ay içinde ödenmez ya da yapılandırılmazsa sigortalılık süresi durdurulacak.
Bağ-Kur kapsamında çalışanların emekli olabilmesi için prim borcunun olmaması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor. Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor.
Prim tutarının tebliğ edilmesinin ardından tamamı marta kadar ödenirse sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ- Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabilecek. Bağ-Kur'lu olup da çalışmaya devam edenlerin emekli olabilmesi için 1 Kasım 2020 ile emekli olacakları tarih arasındaki günlerin primlerini yatırması gerekiyor.
SAĞLIK HİZMETİ ALINACAK
Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra 60 günden fazla borçlarının olmaması durumunda, GSS borcu olanların son bir yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Hastaneye gidildiğinde provizyon alınabilecek.
ARALIKTA BAŞVURAN AYLIK ALACAK
Dilekçesini 31 Aralık 2020'den önce verenler ocaktan geçerli olacak şekilde emekli aylığı alabilecek. 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu olanlar kendi adına bağımsız çalışanlar, yani Bağ-Kur'lular ile tarımda kendi adına çalışanlar geçmiş prim borçlarını 2021'in ocak ayı sonuna kadar ödemez ya da yapılandırmazlarsa sigortalılıkları durdurulacak.
MARTTA OTOMATİK OLARAK DONDURULACAK
Ekimden önce prim borcu bulunanlar iki ay içinde başvuru yaptıklarında borçlarını 6, 9,12,18 eşit taksitler halinde yatırabilir. Prim borcunu iki ay içinde ödemeyen, yapılandırmaya başvurmayanların primini ödemediği süre donduruluyor. Bu ayın sonuna kadar prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik olarak yapılacak.
SGK'nın otomatik olarak yapmasını beklemeden 31 Ocak 2021 tarihine SGK'ya başvurarak dondurma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda başvuracakların dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da merkezlerine başvuru yapması gerekiyor. E-devlet üzerinden de dondurma işlemi yapılabiliyor.
Prim borcunun silinmesi için hiçbir başvuru yapmayanların emekli aylıkları ise dilekçe vermelerine gerek kalmaksızın 1 Mart'tan itibaren başlatılacak.
Öte yandan milyonlarca emekli ve memur, yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor. 2 gün sonra açıklanacak Aralık enflasyonu öncesi memur ve emeklilerin maaş zammı ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.
4 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'dan bu yana 6 aylık enflasyon da belli olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Gelelim memur ve emeklilerin alacağı zam oranına. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu. Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.
Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.
Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?
Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Yapılacak zam ile ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı.
Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak. Gelen açıklamalara göre enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.
Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.
İŞTE OLASI YENİ MAAŞLAR
Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.
TAKVİM hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesapladı.
İşte 1.500 ile 2.400 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları
İşte 2.400 ile 3.800 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları
İşte 4.000 ile 5.400 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları
İşte 5.600 ile 6.200 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları