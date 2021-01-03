ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Yapılacak zam ile ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı.

Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak. Gelen açıklamalara göre enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.