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    • Ekonomi
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    • 03.01.2021 09:07
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    İstanbul Üsküdar'da 280 metrekare daire icradan satılık!

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 127 metrekarelik bir daire icradan satışa çıkarıldı. Merkezi yerde bulunan daireye 5 milyon Türk Lirası değer biçildi.

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    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Altunizade mahallesinde bulunan bir daire icradan 5 milyon Türk Lirası bedelle satışa çıkarıldı. 280 metrekare olan dairenin bulunduğu sitede güvenlik, otopark, açık ve kapalı yüzme havuzu, tenis kortu gibi alanların da bulunduğu belirtildi.

    ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilana göre dairenin ilk satış günü olarak 30/03/2021 tarihi belirlendi. Saat 10.00-10.10 arasında dairenin satışa çıkarılacağı bildirildi.

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    Haberler Ekonomi İstanbul Üsküdar'da 280 metrekare daire icradan satılık!