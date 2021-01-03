İstanbul Üsküdar'da 280 metrekare daire icradan satılık!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Altunizade mahallesinde bulunan bir daire icradan 5 milyon Türk Lirası bedelle satışa çıkarıldı. 280 metrekare olan dairenin bulunduğu sitede güvenlik, otopark, açık ve kapalı yüzme havuzu, tenis kortu gibi alanların da bulunduğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilana göre dairenin ilk satış günü olarak 30/03/2021 tarihi belirlendi. Saat 10.00-10.10 arasında dairenin satışa çıkarılacağı bildirildi.

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