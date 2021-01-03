Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Aralık enflasyonu yarın açıklanacak.
Açıklanacak rakam emekli ve memurun zam oranlarını belirlerken işçiler açısından da kıdem tazminatı tavanını yükseltecek.
Memurlara ve memur emeklilerine yapılan toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı da birçok ücretin artışında etkili oluyor.
Bunlardan birisi de kıdem tazminatı tavanı.
Yılda iki kere belirlenen bu tavan ücret işçilerin yıllık alacağı en yüksek tazminat miktarını gösteriyor.
2021 yılında işçiler için ödenecek kıdem tazminatının yıllık miktarı 7.177,17 TL'nin üzerine yapılacak zamla belirlenecek.
Merkez bankası beklenti anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96'lık zamma göre bir hesaplama yapıldığında kıdem tazminat tavanı 7.748 lira 28 kuruşa yükseliyor.