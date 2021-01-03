Altını olan herkesi ilgilendiriyor! Son 19 yılın en yükseği...

Yılın ilk çeyreğinde altının ons fiyatının 2.000 dolar seviyesinin üzerini test edebileceğini belirten Memiş, devamla şu değerlendirmelerde bulundu: "Çünkü vaka sayılarının artması, kısıtlamaların sürmesi, mutasyona uğramış yeni tür virüs salgını, ABD hükümetinin 900 milyar dolarlık mali destek paketi ve şubat ayında yeni teşvik paketlerinin açıklanma beklentisi gibi nedenler, güvenli liman talebini artırabilir. Genişlemeci politikaların süreceğine dair merkez bankalarının açıklama yapmasının da altının ons fiyatını olumlu yönde destekleyecek faktörler olduğunu düşünüyoruz. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise aşı uygulamasıyla beraber vaka sayılarında azalma, kısıtlamaların kalkması ve ekonomilerde normalleşme bekliyoruz. Bundan dolayı altının ons fiyatında tekrar 2.000 dolar seviyesinin altına sarkmalar görebiliriz."