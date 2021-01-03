TOKİ konut satışları 2021 yılında da hız kesmeden dar gelirli aileler için satışlarına devam ediyor. Uygun taksit ve peşinat ödemeleri ile geliri 5 bin TL altında olan vatandaşlar için başvuru süreci başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tüm açık satış ilanlarını TOKI GOV TR internet sitesi üzerinden ilan etmekte olup yukarıda aranılan şartları taşıyan kişiler bu ilanlarda belirtilen Halkbank ya da Ziraat Bankası şubeleri üzerinden belirtilen tarih aralıklarında başvuru yaparak ev sahiib olma imkanı elde edebilirler. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Karabük 484 TL den başlayan fiyatlara konut satışı…
Karabük merkezde 1144 adet konuttan 249 tanesi TOKİ ile satışa çıkarılacak. Bu konutlardan 137 tanesi 2 + 1 olarak satışta yerini alırken geri kalanlar 3 + 1 olarak satılacak. Başvuru süreci 11 ila 22 Ocak tarihleri arasında yer alan konutlar için 18 bin 177 TL'den başlayan peşinat ödemesi sonucunda 151 bin 479 TL den başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak.
Niğde projesi…
Niğde Altunhisar sınırlarında 5. Etap belediyesi ile toplam 32 konut satışta yerini alacak. 2 + 1 ve 3 + 1 olarak satışa çıkan konutlar için 4 ila 8 Ocak tarihleri arasında başvurular olacak. Projede yer alan konutlar 116 bin 736 TL ye varan fiyatlar ile satışa sunulurken peşinat ödemeleri 14 bin ve aylık 570 TL taksit sunulacak.
Rize projesi…
TOKİ satışlarından Rize Güneysu kapsamında 93 konut ve 20 dükkan içinden 20 tanesi satışa çıkacak. 2 + 1 olarak satışa çıkan konutlarda 307 bin TL ödemelerin peşinatları 30 bin 780 TL ve aylık ödemeleri 923 TL olacak.
Zonguldak projesi…
Zonguldak Üzülmez sınırlarında TOKİ konut satışları sırasında 766 konuttan 119 tanesi satışa çıkacak. 1 + 1 ve 2 + 1 olarak satışa çıkan dairelerin başvuruları 6 Ocak ila 30 Haziran arasında değişecek. 141 bin 748 TL den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan konutlar için 14 bin 174 TL peşinat ve 484 TL den başlayan taksitler istenecek.
TOKİ başvuru şartları nelerdir?
TC vatandaşı olmak
Başvurulan ilde en az bir yıldır ikamet etmek
TOKİ ile daha önce ev sahibi olmamak
Başvuran kişilerin eş ya da aile bireylerinin ev sahibi olmaması
Hane gelirinin 2600 TL altında olması
TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır)
TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tüm açık satış ilanlarını TOKI GOV TR internet sitesi üzerinden ilan etmekte olup yukarıda aranılan şartları taşıyan kişiler bu ilanlarda belirtilen Halkbank ya da Ziraat Bankası şubeleri üzerinden belirtilen tarih aralıklarında başvuru yaparak ev sahiib olma imkanı elde edebilirler.
Açık satış ilanları başvuru önceliğine göre satışa sunulmakta olup bu ilanların tarihlerinin takip edilmesi ve bankaya ilk başvuruda bulunulması gerekmektedir. Örneğin satışa sunulan 10 konut olması durumunda banka şubesine başvuruda bulunan ilk 10 kişi bu evleri almaya hak kazanırken 11. kişi ne yazık ki bu imkanı kaybetmektedir.
TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI
TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.
TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?
TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.
TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor
TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.