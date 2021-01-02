10 ay sonra müjdeli haber geldi. İkinci el araba fiyatlarında 2020 yılının Mart ayında başlayan yükseliş sıfır araçların gelmesiyle birlikte düşüşe geçti. Fiyatlarla ilgili yaşanan bu gelişme otomobil almak isteyenleri sevindirdi. Aynı zamanda satışlar da en az yarı yarıya düştü. Araba almayı düşünenler özellikle hangi marka aracın fiyatının ne kadar düştüğünü merak ederken galericiler yaz aylarındaki yoğunluk nedeniyle fiyatlar yükselişe geçmeden düşüncesi olanların araba almasını tavsiye etti. Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.

DÜŞMEYE BAŞLADI

İkinci el otomobil fiyatları, pandemi nedeniyle üretimi duran sıfır araçların da piyasaya girmesiyle düşmeye başladı. Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.