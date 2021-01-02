Parada bu detayı gören servet kazanır! Yıllarca cebimizde taşıdık hemen fark edilmiyor. Günümüzde kullanımda olan ya da tedavülden kalkmış paralarda çeşitli basım hatalar bulunuyor. Bu banknotları saklayan ya da fark edip cebinde bulan vatandaşların kimisi banknotu 20 bin liraya kimisi ise 300 bin liraya satışa sunuyor. Mehmet Ali Demirci, kamuda 1990'lı yıllardan sonra bir dönem mutemet olarak görev yaptığı sırada "hatalı basım" olarak nitelendirilen 250 bin Türk Lirası kağıt parayı fark etti. Kağıt paranın üzerindeki Atatürk'ün sağ gözünden akan göz yaşı var gibi görünen 250 bin liralık banknotu harcamayan Mehmet Ali Demirci, parayı 17 yıl boyunca bir köşede sakladı.

PARAYI 17 YIL SAKLADI

Beyşehir'de bir kamu kurumundan emekli olan ve halen emlakçılık ve av bayiliği işi ile uğraşan Mehmet Ali Demirci, kamuda 1990'lı yıllardan sonra bir dönem mutemet olarak görev yaptığı sırada "hatalı basım" olarak nitelendirilen 250 bin Türk Lirası kağıt parayı fark etti. Kağıt paranın üzerindeki Atatürk'ün sağ gözünden akan göz yaşı var gibi görünen 250 bin liralık banknotu harcamayan Mehmet Ali Demirci, parayı 17 yıl sakladı.