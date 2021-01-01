Gümüş fiyatlarıyla ilgili yılın ilk gününde yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Beyaz madenin yanı sıra Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 kayıpla 454,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,05 azalışla 3.011,00 liraya geriledi. Geçen hafta 743,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 736,00 liraya düştü. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte gümüş fiyatlarında son durum...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,29

SATIŞ(TL) 6,30