Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sıkıntıların bir miktar da olsa giderilmesi için sunulan bu haklardan en önemlisi hiç kuşku yok ki engelli aylığı. 2021 yılının Ocak ayından itibaren de ödemeler zamlı olarak yapılacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. 2021 engelli maaşı ne kadar olacak sorusu asgari ücrete yapılan 500 liralık zammın ardından netleşti. Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...