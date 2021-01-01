1300 - 1600 cc'ye kadar alan değeri 56.500 TL'yi aşmayan araçlar! İşte MTV 2021 zamlı ücretler

Borç hesaplama nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergi aracın türüne göre değişiklik göstermektedir. Aracınız otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs ya da otobüs ise ona vergi ödemesi yapmanız gerekmektedir. Bunun dışında en önemli kısım ise aracın yaşı ve motorundaki silindir sayısına göre de ödeme yapılması gereken ücrette bu kriterlere göre de artabiliyor ya da azalabiliyor.

Ödenmemesi durumunda ne olur?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödenmemesi durumunda meydana gelecek olumsuzluklar. Kredi borcunuzu ödemediğiniz zaman gelen faiz gibi vergi borcunu da ödemediğiniz zaman aya göre faizler uygulanmaktadır. Her ay gecikme zammı adı altında Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuza zam eklenmektedir. Zam geldiği halde ödemenizi yapmazsan ız Maliye Bakanlığı ilk önce size uyarı da bulunur. Daha sonra ödemeyi yine yapmazsanız bu sefer de Maliye Bakanlığı tarafından bankalardaki hesaplarınıza el konulur. El konulma işleminde MTV borcunuz tah sil edilir. Bu durumun dışında bir de kötü senaryo da var. Ödemelerinizi bu yol üzerinden de karşılanmazsa aracınız bağlanabilir.