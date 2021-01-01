Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kâğıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, 2021'de ilgili kanunda "değerli kâğıt" olarak belirlenen noter kâğıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2021 YILI PASAPORT, KİMLİK KARTI VE SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI KAÇ PARA OLDU?
Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, 2021'de ilgili kanunda "değerli kâğıt" olarak belirlenen noter kâğıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak.
Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak.
Kimlik kartları 30 lira, aile cüzdanları 160 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225 lira, motorlu araç tescil belgesi 200 lira, iş makinesi tescil belgesi 170 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12 lira, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.
EHLİYET KİMLİK BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.
YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Kuruma gitmeden önce başvuru ücretinin yatırılması gereklidir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine TC Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri, belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek.