Başvuru yapılan banka da ilk olarak kişinin KKB puanına bakar. Kredi Kayıt Bürosu'nun kısaltılmış hali olan KKB'nin verdiği sonuca güre olumlu ya da olumsuz bir SMS ile cevap verir. Bankadan olumlu olarak gelen cevapta müşteri, nüfus cüzdanı ile bankanın en yakın şubesine davet edilir. Eğer cevap olumsuz ise olumsuz olarak değerlendirilen başvurunun detayları için müşteri en yakın şubeye davet edilir. Her iki sonuç da kısa mesaj yolu ile müşteriye bildirilir.