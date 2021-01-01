Netleşti! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz! Vakıfbank'ın 2021 yılı öncesi başlattığı yeni yıl kredi kampanyasına başvurular devam ediyor. Tüm ihtiyaçlar için 36 aya varan vadeler, düşük faiz oranları , esnek ödeme imkanları sunan yeni yıl kredisi için kamu personelleri, özel sektör çalışanları ve emekliler başvuru yapabiliyor. Yeni yıl kredisi kampanyasında 3 bin ile 125 bin liraya kadar kredi çekilebileceğine vurgu yapılan Vakıfbank duyurusunda, vade aralığı 3-36 ay olarak belirlenmiş durumda. Detaylı bilgiye, https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2675&Exc=4216 adresinden erişim sağlanabilir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Hızlı Kredi Nedir?
Hızlı kredi kısaca SMS ya da online olarak kredi başvurusu yapmaktır. Yani hızlı kredi seçeneğine başvuru yapmak isteyenlerin kısa mesaj ya da ilgili bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir. "Online kredi" olarak da bilinen kredi çeşidi, televizyon reklamlardan gösterilen, Kredi yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı yazıp falanca numaraya göndererek başvurulan bir sistemdir.
Başvuru yapılan banka da ilk olarak kişinin KKB puanına bakar. Kredi Kayıt Bürosu'nun kısaltılmış hali olan KKB'nin verdiği sonuca güre olumlu ya da olumsuz bir SMS ile cevap verir. Bankadan olumlu olarak gelen cevapta müşteri, nüfus cüzdanı ile bankanın en yakın şubesine davet edilir. Eğer cevap olumsuz ise olumsuz olarak değerlendirilen başvurunun detayları için müşteri en yakın şubeye davet edilir. Her iki sonuç da kısa mesaj yolu ile müşteriye bildirilir.
Hızlı Kredinin Avantajları
Hızlı kredi başvurusu bir kaç saat içerisinde sonuçlanır.
Bankaları tek tek dolaşmadan başvuru imkanı sunan hızlı kredi imkanı zamandan ve yoldan tasarruf sağlar.
Hızlı kredi seçeneği için kefil gerekmez.
Birçok hızlı kredi seçeneği masrafsızdır.
Hızlı kredi seçeneğinde esnek taksit seçenekleri vardır.
Hızlı kredi seçeneğinden yararlanmak isteyenler kredi kartı ile ATM'den 9 ay vade seçeneğini de kullanabiliyorlar.