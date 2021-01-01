Sigara fiyatları kaç para oldu? 2021 Ocak sigaraya zam geldi mi? Her yeni yılda sigaraya zam yapılırken yeni yıla girilirken vatandaşlar da 2021'de sigaraya zam olup olmadığını merak ediyor. Sigaraya zam var mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2021 sigara fiyatları nasıl? 2021 sigara fiyat listesi sigara kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Sigara fiyatlarının ne kadar olduğuna ilişkin arama motorlarında yoğun şekilde sorgulama yapılıyor. Peki, 2021 sigara fiyatları ne kadar? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2021 SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Sigaraya zam için herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sigara fiyatlarının aynı fiyattan yeni yılda da satılması bekleniyor.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL