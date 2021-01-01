MTV 2021 - 1300 cc altı değeri 56.500'ü aşıp 99 bini aşmayan otomobiller! İşte MTV zamlı ücretleri...

2021 yılı Motorlu Araçlar Vergisi (MTV) zamlı ödeme tablosu ortaya çıktı. Motor hacmi 1300 cc ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira oldu. Peki 1300 cc altı değeri 56.500'ü aşıp 99 bini aşmayan araçlar 2021 MTV ne kadar oldu? MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında yapılacak. Açıklanan tebliğe göre motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira olarak uygulanacak. Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira olacak. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
1300 cc altı değeri 56.500'ü aşmayanlar araçların 2021 vergisi
1-3 yaş 1.051 TL
4-6 yaş 733 TL
7-11 yaş 410 TL
12-15 yaş 309 TL
16 ve yukarı yaş : 109 TL
1300 cc altı değeri 56.500'ü aşıp 99 bini aşmayan araçlar
1-3 yaş 1.155 TL
4-6 yaş 806 TL
7-11 yaş 450 TL
12-15 yaş 341 TL
16 ve yukarı yaş : 120 TL
1300 cc altı değeri 99 bini aşan araçların 2021 vergisi
1-3 yaş 1261 TL
4-6 yaş 879 TL
7-11 yaş 492 TL
12-15 yaş 372 TL
16 ve yukarı yaş : 130 TL
1300 - 1600 cc'ye kadar alan değeri 56.500 TL'yi aşmayan araçlar
1-3 yaş 1830 TL
4-6 yaş 1.372 TL
7-11 yaş 796 TL
12-15 yaş 563 TL
16 ve yukarı yaş : 216 TL
1300 - 1600 cc'ye kadar olan değeri 56.500'ü aşıp 99 bin TL'yi aşmayan araçlar
1-3 yaş 2014 TL
4-6 yaş 1510 TL
7-11 yaş 876 TL
12-15 yaş 617 TL
16 ve yukarı yaş : 236 TL
1300 - 1600 cc'ye kadar olan değeri 99 bini aşan araçlar
1-3 yaş 2197 TL
4-6 yaş 1647 TL
7-11 yaş 954 TL
12-15 yaş 674 TL
16 ve yukarı yaş : 258 TL
1601 cc- 1800 cc'ye kadar olan değeri 141.600'ü aşmayan araçlar
1-3 yaş 3556 TL
4-6 yaş 2781 TL
7-11 yaş 1635 TL
12-15 yaş 998 TL
16 ve yukarı yaş : 387 TL
1601 cc- 1800 cc'ye kadar olan değeri 141.600'ü aşan araçlar
1-3 yaş 3881 TL
4-6 yaş 3032 TL
7-11 yaş 1786 TL
12-15 yaş 1090 TL
16 ve yukarı yaş : 422 TL
1801 cc- 2000 cc'ye kadar olan değeri 141.600'ü aşmayan araçlar
1-3 yaş 5603 TL
4-6 yaş 4315 TL
7-11 yaş 2536 TL
12-15 yaş 1510 TL
16 ve yukarı yaş : 594 TL
1801 cc- 2000 cc'ye kadar olan değeri 141.600'ü aşan araçlar
1-3 yaş 6113 TL
4-6 yaş 4709 TL
7-11 yaş 2767 TL
12-15 yaş 1647 TL
16 ve yukarı yaş : 648 TL
2001 cc- 2500 cc'ye kadar olan değeri 176.800'ü aşmayan araçlar
1-3 yaş 8405 TL
4-6 yaş 6102 TL
7-11 yaş 3812 TL
12-15 yaş 2277 TL
16 ve yukarı yaş : 901 TL
2001 cc- 2500 cc'ye kadar olan değeri 176.800'ü aşan araçlar
1-3 yaş 9170 TL
4-6 yaş 6656 TL
7-11 yaş 4158 TL
12-15 yaş 2485 TL
16 ve yukarı yaş : 983 TL
2501 cc- 3000 cc'ye kadar olan değeri 353.900'ü aşmayan araçlar
1-3 yaş 11719 TL
4-6 yaş 10196 TL
7-11 yaş 6369 TL
12-15 yaş 3426 TL
16 ve yukarı yaş : 1256 TL
2501 cc- 3000 cc'ye kadar olan değeri 353.900'ü aşan araçlar
1-3 yaş 12786 TL
4-6 yaş 11122 TL
7-11 yaş 6949 TL
12-15 yaş 3738 TL
16 ve yukarı yaş : 1371 TL
3001 cc- 3500 cc'ye kadar olan değeri 353.900'ü aşmayan araçlar
1-3 yaş 17848 TL
4-6 yaş 16060 TL
7-11 yaş 9674 TL
12-15 yaş 4829 TL
16 ve yukarı yaş : 1769 TL
3001 cc- 3500 cc'ye kadar olan değeri 353.900'ü aşan araçlar
1-3 yaş 19472 TL
4-6 yaş 17519 TL
7-11 yaş 10553 TL
12-15 yaş 5267 TL
16 ve yukarı yaş : 1932 TL
3501 cc- 4000 cc'ye kadar olan değeri 566.400'ü aşmayan araçlar
1-3 yaş 28063 TL
4-6 yaş 24233 TL
7-11 yaş 14271 TL
12-15 yaş 6369 TL
16 ve yukarı yaş : 2536 TL
3501 cc- 4000 cc'ye kadar olan değeri 566.400'ü aşan araçlar
1-3 yaş 30616 TL
4-6 yaş 26435 TL
7-11 yaş 15571 TL
12-15 yaş 6949 TL
16 ve yukarı yaş : 2767 TL
4001 cc ve yukarısı kadar olan değeri 672.600'ü aşmayan araçlar
1-3 yaş 45932 TL
4-6 yaş 34443 TL
7-11 yaş 20399 TL
12-15 yaş 9168 TL
16 ve yukarı yaş : 3356 TL
4001 cc ve yukarısı kadar olan değeri 672.600'ü aşan araçlar
1-3 yaş 50107 TL
4-6 yaş 37575 TL
7-11 yaş 22254 TL
12-15 yaş 10001 TL
16 ve yukarı yaş : 3881 TL
Motosikletlerin vergisi
100-250 cm3'e kadar
1-3 yaş 196 TL
4-6 yaş 147 TL
7-11 yaş 108 TL
12-15 yaş 67 TL
16 ve yukarı yaş : 26 TL
251-650 cm3'e kadar
1-3 yaş 405 TL
4-6 yaş 307 TL
7-11 yaş 196 TL
12-15 yaş 108 TL
16 ve yukarı yaş : 67 TL
651-1200 cm3'e kadar
1-3 yaş 1045 TL
4-6 yaş 621 TL
7-11 yaş 307 TL
12-15 yaş 196 TL
16 ve yukarı yaş : 108 TL
1201 cm3'e ve yukarısı
1-3 yaş 2535 TL
4-6 yaş 1675 TL
7-11 yaş 1045 TL
12-15 yaş 830 TL
16 ve yukarı yaş : 405 TL
Borç hesaplama nasıl yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergi aracın türüne göre değişiklik göstermektedir. Aracınız otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs ya da otobüs ise ona vergi ödemesi yapmanız gerekmektedir. Bunun dışında en önemli kısım ise aracın yaşı ve motorundaki silindir sayısına göre de ödeme yapılması gereken ücrette bu kriterlere göre de artabiliyor ya da azalabiliyor.
Ödenmemesi durumunda ne olur?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödenmemesi durumunda meydana gelecek olumsuzluklar. Kredi borcunuzu ödemediğiniz zaman gelen faiz gibi vergi borcunu da ödemediğiniz zaman aya göre faizler uygulanmaktadır. Her ay gecikme zammı adı altında Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuza zam eklenmektedir. Zam geldiği halde ödemenizi yapmazsan ız Maliye Bakanlığı ilk önce size uyarı da bulunur. Daha sonra ödemeyi yine yapmazsanız bu sefer de Maliye Bakanlığı tarafından bankalardaki hesaplarınıza el konulur. El konulma işleminde MTV borcunuz tah sil edilir. Bu durumun dışında bir de kötü senaryo da var. Ödemelerinizi bu yol üzerinden de karşılanmazsa aracınız bağlanabilir.