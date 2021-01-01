Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Türkiye için tarih verdiler! İşte 2021'de Türkiye'de olacak otomobil modelleri

FIAT

Türkiye'nin en çok satılan otomobili Egea, yeni yıla makyaj ile girecek. Araca makyaj operasyonu ile birlikte, Cross isimli bir versiyon da eklendi. SUV özellikleri sergileyen bu versiyon hatchback karoser üzerinde geliştirildi.

Egea'da tüm motorlar güncellenirken, 1.4 litrelik benzinli ünite yerine üç silindirli 100 beygirlik yeni bir güç seçeneği sunulacak.