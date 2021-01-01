Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Türkiye için tarih verdiler! İşte 2021'de Türkiye'de olacak otomobil modelleri

Koronavirüs salgını döneminde sıfır araçların üretiminin durdurulması araç sahibi olmak isteyenlerin yeni modellerin ne zaman çıkacağına ilişkin araştırmalarını artırdı. 2021 yılının girişi ile birlikte markaların yeni modelleri merak ediliyor. İşte 2021'de Türkiye'ye gelecek yeni modeller...
AUDI
Alman otomobil üreticisi Audi, yeni yılda birden fazla yeni modeli Türkiye'ye getirecek. Markanın kompakt modeli A3, Volkswagen Golf, Seat Leon ve Skoda Octavia gibi modeller ile aynı platformu paylaşıyor.
Otomobilin yeni neslinde sedan karoser de devam ederken, Türkiye'de satılacak versiyonlarda dizel motorun sunulmaması ve yarı hibrit motorlar ile satışa çıkması bekleniyor.
Audi'nin 2021 yeniliklerinden birisi de makyajlı Q2 modeli olacak. Genel hatları korunan otomobilde, motor seçeneklerinin de makyajla birlikte güncellenmesi bekleniyor. Markanın makyaj operayonu geçiren modellerinden Q3, 2O21 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.
Markanın en küçük modeli A1 de ikinci çeyrekte satışa çıkacak modellerden. İkinci nesli ile Türkiye'ye gelecek A1, ikinci neslinde bir üst sınıfa yakın özellikler sergiliyor.
CITROEN
Yeni yıla yeni modeller ile giren markalardan Citroen, kompakt modeli C4'ü Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.
Yeni neslinde bir hatchbackten çok crossover görünümü sergileyen araçta hibrit motor seçenekleri sunuluyor.
Citroen yetkilileri, yeni C4'ün Mayıs ayında Türkiye'ye geleceğini belirtiyor.
FIAT
Türkiye'nin en çok satılan otomobili Egea, yeni yıla makyaj ile girecek. Araca makyaj operasyonu ile birlikte, Cross isimli bir versiyon da eklendi. SUV özellikleri sergileyen bu versiyon hatchback karoser üzerinde geliştirildi.
Egea'da tüm motorlar güncellenirken, 1.4 litrelik benzinli ünite yerine üç silindirli 100 beygirlik yeni bir güç seçeneği sunulacak.
HYUNDAI
Koreli markanın kompakt SUV modeli Tucson 2020'nin önemli yenilikleri arasında yer aldı. Öncüsünden farklı olarak uzun ve kısa olmak üzere iki farklı gövde tipiyle üretilen araçta, hibrit motor seçeneklerine yer veriliyor.
Tucson, seçilen gövde tipine göre 5 veya 7 koltuklu olarak satın alınabilecek. Aracın 2021 yılı içinde Türkiye'de satışa sunulması sürpriz olmayacak. Yeni Elentra, Avrupa'da çoğu pazarın aksine Rusya gibi sedanların tercih edildiği pazarlarda satışa sunuldu. Markanın bir diğer yeniliği de sedan modeli Elantra oldu.
ABD pazarında da satılan modelinde, yıl içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
KIA
Koreli bir başka üretici Kia da, 2021'de yeni modellerini Türkiye'ye getirecek. Markanın SUV modeli Sorento, hibrit motor seçenekleri ve daha köşeli tasarımı ile öncüsünden ayrılıyor. Araçta 7 kişilik oltuk düzeni sunulmaya devam ediliyor.
Aslında 2020 bitmeden satışa sunulması planlan model, pandemiden dolayı yeni yıla kaldı. Markanın kompakt sedan modeli Cerato da 2021'de satışa sunulacak. Cerato'da dizel motor ve otomatik şanzıman birlikteliğinin sunulması bekleniyor.
NISSAN
Japon üretici Nissan, 2021 yılında Türkiye'ye iki yeni model getirmeyi planlıyor. Bu modellerden ilki markanın b-segment SUV modeli Juke. Boyutları artan otomobilde, 3 silindirli 1 litrelik 115 beygir gücünde benzinli motor sunulacak.
Leaf'te yer alan 40 kwh gücünde elektrikli motor, 148 beygir 320 nm tork üretiyor. Araç, tek şarjda 378 kilometre menzil sunuyor, fakat e-pedal sisteminin kullanımında bu değer 415 kilometreye kadar çıkıyor.
OPEL
B-segment SUV modeli yenilenen bir diğer marka olan Opel, yıl içinde yeni Mokka'yı Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyor. Alman markanın PSA bünyesine geçmesinden sonra yarattığı yeni marka kimliğine göre tasarlanan yeni Mokka, elektrikli motor seçenekleri ile dikkat çekiyor.
Elektrikli versiyonda 50 kWh kapasiteli bataryanın yer alacağı ve aracın 134 beygir güç 260 Nm tork değeri sunacağı bildiriliyor. Bu versiyonda Mokka'nın menzili ise tek şarj ile 320 km olarak açıklanıyor
PEUGEOT
Fransız üreticinin yılın ilk aylarında satışa sunacağı 208 modeli, öncüsüne göre önemli farklar sunuyor. Öncüsüne göre 100 kg kadar hafifleyen araçta, 100kW gücündeki elektrik motor ve onu besleyen 50kWh kapasiteli bataryalar sayesinde 340 km'lik bir menzil sunuluyor.
75, 100 ve 130 beygir güçlerinde olmak üzere üç farklı benzinli motor ile 100 beygir gücünde 1.5 litrelik dizel motorun da araç ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.
RENAULT
İlk etapta Rusya pazarı için geliştirilen Renault'un coupe-Suv modeli Arkana, 2021 yılında Avrupa'daki diğer pazarlarda da satışa sunulacak. Aracın dış tasarımı Kadjar'dan izler taşırken, iç mekanda ise yeni Clio'nun kokpitinden izler görmek mümkün. Arkana'da 1.3 litrelik benzinli ve 1.5 litrelik dizel motor seçeneğinin sunulması bekleniyor.
SEAT
İspanyol marka Seat, 2021'de iki yeni modelini Türkiye'ye getirecek. Markanın kompakt hacthback modeli Leon'da, dizel motorun artık sunulmaması bekleniyor.
Bunun yerine yarı hibrit motor seçeneklerine yer verilecek yeni Leon'un, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de olacağı belirtiliyor. Seat'ın ürün gamında en büyük SUV modeli Tarraco da 2021'de Türkiye'ye gelecek.
Skoda Kodiaq ile aynı platformu paylaşan Tarraco, 7 kişilik oturma düzeni sunacak. Yılın ikinci çeyreğinde gelecek modelin motor seçeneklerinin Kodiaq ile benzer olması bekleniyor.
SKODA
Aralık ayında Octavia modeli Türkiye'ye getiren Skoda, bu modelin diğer gövde seçeneklerini 2021'de satışa sunacak. Aracın Scout isimli versiyonu bu yıl içinde bayilerde yerini alacak. Söz konusu versiyon yerden yüksek yapısı ile SUV modellere göz kırpıyor.
Octavia'nın Combi isimli stationwagon karoser seçeneği de Türkiye'ye gelecek. Bu modeldeki motor seçeneklerinin sedan versiyon ile aynı olması bekleniyor. Octavia'nın performanslı modeli RS'in de 2021'de Türkiye'ye geleceği verilen bilgiler arasında.
TOYOTA
Japon marka, Corolla modelinde yeni bir motor seçeneği sunmaya hazırlanıyor. 3 silindirli 1.5 litrelik benzinli motor, hali hazırda satılan 1.6 litrelik ünitenin yerini alacak.
Markanın yeni yılda en önemli yenilikleri araında ise Yaris Cross modeli bulunuyor. B-segment SUV sınıfında mücadele edecek model, hibrit motor seçeneği ile satışa sunulacak.
VOLKSWAGEN
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 2021'de 3 yeni modelini Türkiye'de satışa sunacak. Markanın Passat modelinin Alltrack versiyonu bu modeller arasında yer alıyor. Alltrack, standart Passat Variant'ın arazi özellikleri sergileyen kardeşi olarak dikkat çekiyor.
Markanın kompakt sınıf temsilcisi Golf de 2021'de satışa sunulacak. Türkiye'de dizel motor seçeneği sunulmayacak yeni Golf'te, yarı hibrit motorlar yer alacak. Yeni Golf'ün motor seçenekleri, kardeş modelleri Seat Leon, Skoda Octavia ve Audi A3 ile benzerlik gösterecek.
Volkswagen'in 2021'de bir diğer yeniliği de T-Cross olacak. Markanın en küçük SUV modeli olan T-Cross, köşeli hatları ile dikkat çekiyor. Aracın iç mekanı ise Polo ve T-Cross modellerinden izler taşıyor.