Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte 2021 itibarıyla değişen kararlar

YENİ YILDA VERGİ VE CEZALAR

Vergi, harç ve cezalar da yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Trafik cezaları, pasaport harçları ve MTV ödemeleri yüzde 9 virgül 11 oranında artırıldı. Emlak vergisinde ise artış bu oranın yarısı kadar olacak.